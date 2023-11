Arnautovic | «Inter venuta qua per vincere! Tanta voglia di campo»

(Di martedì 7 novembre 2023)ha parlato alla vigilia del match tra Salisburgo e, quarta giornata di Champions League. Il centravanti determinato.? A Sport Mediaset, Markoha parlato alla vigilia di Salisburgo-: «Hodi, è stato un momento difficile per me. Stare sei settimane fuori non è facile, non penso al passato ma al futuro per aiutare la squadra. Noi siamo qua per aiutare i compagni, non per la garra. Siamo una squadra emo giocare tutti bene. L’atmosfera c’è perché è una partita di Champions, ma ci fa solo bene. Siamo venuti qua per vincere la partita».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è ...

Commenta per primo Alla vigilia della sfida di Champions contro il Salisburgo, il centravanti austriaco dell', Marko, ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. Come stai e quanta voglia hai di tornare in campo 'Mi sento bene, è stato un periodo difficile per me anche ...

Inter, Arnautovic torna dopo lo stop: "Periodo difficile, ora pronto ad aiutare la squadra" - Sportmediaset Sport Mediaset

Inter, riecco Arnautovic. E Inzaghi ora può far respirare la ThuLa La Gazzetta dello Sport

Santiago Gimenez è finito, da tempo, nel mirino dell’Inter e non solo. I nerazzurri guarderanno con attenzione Lazio-Feyenoord questa sera. Il mercato, per i dirigenti di Viale della Liberazione, non ...Le parole di Simone Inzaghi nella conferenza stampa di presentazione del match di Champions League fra Salisburgo ed Inter.