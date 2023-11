Apre «Gres Art 671» | in via San Bernardino il nuovo centro d’arte e cultura - Foto e video

Il nuovo flagship store A Milano, quartiere San Babila,il nuovo flagship store di InCeramica e Lovelight+39, non un semplice spazio espositivo ma anche ambiente esperienziale, destinato all'...

Gres Art 671, a Bergamo apre un nuovo centro per l’arte e la cultura BergamoNews.it

G Studio sigla il restauro di Villa Rossi a Ivrea Requadro

Ancora Gres per i tubi tagliati in sezioni differenti che si trasformano in contenitori che, in uno specchio d’acqua nell’area ristoro, accolgono piante e verde. Gli ampi ambienti interni si ...Se, non potendo stare all’aperto, dovessimo fare docce solari per questioni di salute Condivideremmo un momento di cura e meditazione. Gres Art 671 avvia l’attività con Solarpunk di None collective: ...