Apre a Cagliari lo “Sportello Amico” contro la violenza sulle donne

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 7 novembre 2023) È stato inaugurato ufficialmente nel pomeriggio di oggi, martedì 7 novembre 2023. Sarà operativo l’ultimo sabato di ogni mese (dalle 9 alle 12) lo “” del centro commerciale “I Fenicotteri” di. Il primo appuntamento del calendario condiviso di eventila“Feminas”, sarà un prezioso supporto per le persone che sono state vittima didi genere, di bullismo e di cyberbullismo, tutti fenomeni per i quali serve una ferma attività di contrasto ma allo stesso tempo di sensibilizzazione. In questa chiave si colloca la partecipazione al simbolico taglio del nastro, fatto alla presenza della testimonial dello, la velocista azzurra Dalia Kaddari del Comune di ...