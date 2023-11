Anticipazioni Uomini e Donne | la nuova tronista debutta in studio | una corteggiatrice perde le staffe

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 7 novembre 2023) Oggi, martedì 7 novembre 2023, c’è stata la registrazione della puntata del trono classico die grazie alledi Lorenzo Pugnaloni possiamo sapere cosa verrà trasmesso su Canale 5 la prossima settimana. In, oltre alla conduttrice Maria De Filippi e gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, c’erano anche i tronisti Cristian Forti e Brando Ephrikian, che hanno avuto modo di conoscere la: Ida Platano, che ha preso il posto di Manuela Carriero. Unasi è molto arrabbiata e si è quasi autoeliminata. Ma vediamo passo per passo cosa è successo.: scendono i primi pretendenti per Ida Platano Ida Platano è la...