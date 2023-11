Ancona | rimase paralizzato a causa di un incidente all’acquapark | ex dipendente risarcito con 632mila euro dopo 20 anni

(Di martedì 7 novembre 2023) Era rimastodi una caduta mentre stava lavorando. Per vedersi riconoscere un risarcimento, però, ha dovuto attendere 20. Lo racconta l’agenzia l’Agi, riportando il contenuto di una sentenza civile emessa dalla Cassazione: il Ministero dell’Interno, il Comune di Monsano (), un architetto e la società che gestiva la struttura di divertimenti sono stati condannati a risarcire con 632 milal’ex lavoratore, che aveva 19ai tempi dell’. A difendere l’exè l’avvocato, Alessandro Lucchetti, che racconta: “Quel giorno il ragazzo stava lavorando, quando gli cadde il fischietto dalla bocca e nel tentativo di recuperarlo, si schiantò sullo scivolo kamikaze”. Il giovane ...

Per l'incidente avvenuto nel giugno 2003 il giovane è rimasto tetraplegico ... Per le lesioni riportate si era anche aperto un procedimento penale al tribunale di Ancona. Il legale rappresentante ...