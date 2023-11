Ancelotti | «Real Madrid? Alleno la più grande squadra di calcio del mondo»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 7 novembre 2023) Carlo, allenatore del, ha parlato ai canali ufficiali della UEFA della sua esperienza con la Champions League Carlo, allenatore del, ha parlato ai canali ufficiali della UEFA della sua esperienza con la Champions League. PAROLE – «È difficile dirlo, ma in tutta la carriera è sempre stato ed è tuttora il torneo più importante. Secondo me la Champions League, che noi chiamavamo Coppa dei Campioni, è sempre stata il torneo più prestigioso e oggi è ancora più importante perché ci sono più partite che in passato. Per quanto riguarda il segreto del mio successo… non posso dirlo con certezza. Forse, un elemento chiave è che ho allenato due club che tengono molto a questo trofeo. Non è un caso che sia il Milan che il...