Amorosi | giovane sorpreso con taniche di gasolio in auto | denunciato

Leggi su anteprima24

(Di martedì 7 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella mattinata i Carabinieri della Stazione didurante il quotidiano servizio perlustrativo finalizzato principalmente alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, nel comune di(Bn), procedevano al controllo di un’vettura con a bordo un, che alla vista dei militari assumeva un atteggiamento sospetto. Nel corso della perquisizione è stato accertato che il malfattore, poco più che trentenne, già noto alle forze dell’ordine, occultava nel cofano del veicolo alcunein plastica contenenti circa 70 litri di, due tubi di gomma, due coltelli da cucina ed una bottiglia in plastica usata come imbuto, di cui non sapeva fornire la provenienza. Al termine degli accertamenti il materiale rinvenuto è stato sottoposto a ...