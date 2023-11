Amici 23 | Maglia sospesa a Simone Galluzzo | tre borse di studio e la rivincita di Nicholas

(Di martedì 7 novembre 2023) Il daytime di23 oggi ha regalato molte emozioni e qualche preoccupazione per un allievo a cui è statala. Il daytime del 7 novembre ad23 è stato estremamente emozionante e carico di tensione. Tre studenti avranno l'opportunità di volare a New York grazie a una borsa didell'Alvin Ailey School. Emanuel Lo ha sospeso ladia seguito di alcuni commenti irriguardosi del ballerino.si confronta con Alessandra Celentano ed Emanuel Lo nel daytime diDopo essere giunto in fondo alla classifica nella puntata del 5 novembre adha ...

Quando indosso ladella Nazionale è come vivere il sogno inseguito da bambino e la speranza ... FAMIGLIA ALLO STADIO - 'Verranno dueallo stadio per vedermi domani. La mia famiglia no, per ...

Amici 23: Maglia sospesa a Simone Galluzzo, tre borse di studio e la ... Movieplayer

Amici 23, Emanuel Lo sospende la maglia a Simone Galluzzo: ecco cosa è successo Isa e Chia

Il daytime di Amici 23 oggi ha regalato molte emozioni e qualche preoccupazione per un allievo a cui è stata sospesa la maglia.Poi Lo ha preso la decisione di sospendere la maglia a Simone, dicendo che trova necessario riflettere se sia il caso o meno che Simone rimanga nella scuola di Amici. Il ballerino è quindi rientrato ...