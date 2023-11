Amici 23 | la nuova stoccata di Elena D’Amario a Alessandra Celentano | “Chi nulla sa…”

(Di martedì 7 novembre 2023)ha condiviso sul suo profilo Instagram un post che sembra ribadire ancora una volta il suo pensiero circa quanto accaduto durante l’ultima puntata di23. La puntata di domenica infatti è stata segnata da un confronto acceso proprio trae la maestra. Il motivo è stato il passo a due ballato dalla professionista insieme a Nicholas Borgogni che laha prontamente commentato negativamente: Io veramente non ho capito cosa dovremmo dedurre da questa coreografia se non che è predisposto e fa le prese. Poi ho visto molte mani giunte, molti baci, molti abbracci… e basta. E’ la verità, cosa dovevamo capire da questa coreografia? Il messaggio qual era? Immediata è stata la reazione della ...

questione procedurale nel processo per violenza sessuale di gruppo che vede imputati Ciro ... In aula c'è grande attesa per la deposizione della principale accusatrice dei quattrogenovesi, ...

VIDEO | Amici 23, a mezzanotte gli inediti dei nuovi cantanti: tutte le ... Dire

Amici 23, c'è una new entry, mentre Stella è in preda allo sconforto Libero Magazine

Processo Ciro Grillo. La presunta vittima dello stupro di gruppo della Costa Smeralda scoppia a piangere mentre risponde alle domande del Procuratore di Tempio Pausania Gregorio Capasso e ...Domenica 5 novembre andrà in onda su Canale 5 la settima puntata del pomeridiano di Amici. Secondo le anticipazioni, un nuovo allievo avrebbe fatto ingresso nel talent. Gli ospiti… Leggi ...