Amici 23 | gli inediti | fuori i singoli dei cantanti | da Holy Francisco a Mew | Mida e Petit

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 7 novembre 2023) Attualmente, nella Scuola televisiva di23 di Maria De Filippi sono in gara ben nove. In seguito all’uscita di scena di SamuSpina il cerchio si è ristretto ulteriormente. Per tutti gli allievi ancora nella Scuola, nelle ultime ore è arrivata una notizia importante: la pubblicazione dei lorosu tutti i digital store.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.