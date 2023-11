Alunno di Amici a rischio eliminazione | maglia sospesa per volgarità e lamentele

Leggi su biccy

(Di martedì 7 novembre 2023) Dopo l’abbandono di SamuSpina, un altrodipotrebbe lasciare la scuola mariana. Simone Galluzzo si è lamentato di essere arrivato ultimo nella classifica di Anbeta Toromani: “Mi rode il c**o perché sono arrivato ultimo e io non sono d’accordo. E mi rode proprio il c**o. So di aver ballato bene e non sono d’accordo sul giudizio che mi ha dato lei. Perché lei ha guardato solo quei tre passi tecnici“.per Simone:per il suo sfogo. Alessandra Celentano ha convocato l’e l’ha rimproverato: “Siamo qui per spiegarvi delle cose importanti che non avete ancora capito. Tu chi sei per dire cosa ti rode e che non sei d’accordo con la classifica? Eri ultimo in classifica con Anbeta, poi con Davide Dato ...