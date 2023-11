Alta tensione in Valencia-Granada | l’allenatore ospite a Hugo Duro | “Ti spacco la faccia”

Leggi su sportface

(Di martedì 7 novembre 2023) La vittoria 1-0 delcontro ilha generato diverse polemiche, soprattutto all’intervallo della sfida. Il gol vittoria è arrivato nel recupero del primo tempo con il rigore realizzato da Pepelu, e a decretare la massima punizione è stato un leggero colpo di Torrente ai danni di. Questo episodio ha suscitato l’ira delPaco Lopez, che ha aspettato l’uscita dal campo dei giocatori per scagliarsi contro lo stesso numero 9no: “Se mi dici di stare zitto ancora tila!“, avrebbe detto il tecnico iberico all’attaccante avversario. In tutta rispostalo ha guardato ridendo mentre prendeva la via degli spogliatoi, allontanato dai suoi ...