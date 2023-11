Alluvioni | procure di Prato e Pistoia aprono inchieste su 7 delle 8 vittime L’ipotesi di reato | omicidio colposo

Leggi su firenzepost

(Di martedì 7 novembre 2023) Otto ledel 2 e 3 novembre 2023 in Toscana, ma ad oggi solo sette fascicoli d'inchiesta aperti dalledi. L'ipotesi dia carico di ignoti. Non risulta ancora il fascicolo per la vittima di Rosignano L'articolo proviene da Firenze Post.