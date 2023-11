Alluvione Toscana | Giani | Sciacallaggio con falsi avvisi su case colpite

Leggi anchein, in attesa delle istituzioni Campi Bisenzio si riscopre una comunità Il volontario Cristiano Biraghi: il capitano della Fiorentina spala il fango a Campi Bisenzio ...

Meteo: oggi allerta arancione in Veneto, gialla in altre 7 regioni. In Toscana si lotta col fango - Giani a Montale, provincia di Pistoia: "Ho visito le aziende allagate e mi piange il cuore" - Giani a Montale, provincia di Pistoia: "Ho visito le aziende allagate e mi pia RaiNews

Diretta alluvione in Toscana, Giani commissario straordinario. Le ultime notizie LA NAZIONE

Fondi ai comuni colpiti dall’alluvione entro la fine del mese”. (LA NAZIONE) Roma, 6 nov. – “Siamo qui per dare un messaggio chiaro di solidarietà da parte del governo alla gente di Toscana colpita da ...Continuano i lavori dei vigili del fuoco dopo l’emergenza maltempo in Toscana dei giorni scorsi con allagamenti e inondazioni. 5.800 interventi in 5 giorni, 583 vigili del fuoco al lavoro con 110 mezz ...