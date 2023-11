(Di martedì 7 novembre 2023) Non appena sarà inserita in Gazzetta Ufficiale le banche potranno dar seguito alla richiesta dell'Abi

Non appena sarà inserita in Gazzetta Ufficiale le banche potranno dar seguito alla richiesta dell'Abi

Alluvione, scatta la sospensione dei mutui. In arrivo l'ordinanza LA NAZIONE

Ricostruzione post alluvione, scatta la 'fase due': oltre 6 milioni per le strade provinciali ForlìToday

Il furto è avvenuto a Londra, città che registra ben 26.117 veicoli rubati nell'arco del 2022. Il video dei criminali ha fatto il giro dei social ..."Con l’ordinanza numero 13 entriamo nella “fase due” di messa in sicurezza del territorio e andremo a realizzare su strade strategiche opere di messa in sicurezza di tipo strutturale propedeutiche all ...