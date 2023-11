Alluvione in Toscana | Renzi | “L’unità di missione sul dissesto idrogeologico va fatta subito | altrimenti le nostre sono lacrime di coccodrillo”

(Di martedì 7 novembre 2023) “Questa tragedia ha colpito il cuore della, la piana che va da Campi Bisenzio a Quarrata e che ha l’epicentro nel comune di Prato. Prato è molto di più che un comune, è un esempio, ha insegnato al mondo cosa vuol dire lavorare duro, è un esempio di civiltà e tenacia incredibile, la gente di Prato è tosta”. Così nell’Aula del Senato, Matteoricordando le vittime dell’che ha colpito la. Il sindaco di Prato, Biffoni, ha aggiunto il leader di Italia Viva rivolto al presidente del Senato, Ignazio La Russa, “mi ha detto: ‘noi non vogliamo cassa integrazione, ma decontribuzione e incentivi per gli acquisti delle aziende tessili chestate distrutte. Ci aiuti a ricordare al governo che quello che chiede la gente è poter ripartiree ripartire con il ...

Il presidente della regioneEugenio Giani ha parlato di danni per almeno 500 milioni di ... Unsi verifica proprio in questo modo, quando un fiume rompe gli argini in seguito a piogge ...

Trovato il corpo dell'ottava vittima. Allerta arancione in Veneto. In Toscana si lotta col fango - La conta dei danni a Genova dopo la mareggiata, cede una piattaforma a Quarto - La conta dei danni a Genova dopo la mareggiata, cede una piattaforma a Quarto RaiNews

Salgono a otto le vittime dell’alluvione in Toscana. Il cadavere di Antonio Tumolo, anziano di 84 anni, è stato ritrovato in un vivaio. La zona è costeggiata da un fosso, in cui affluiscono le acque ...Il numero dei morti per l’alluvione in Toscana è salito a otto. Oggi è stato rinvenuto il corpo di un anziano. Anche persone e mezzi della protezione civile pugliese sono impegnati, in questi giorni, ...