Alluvione in Toscana | le vittime salgono a otto | ritrovato il cadavere di un uomo 84enne

(Di martedì 7 novembre 2023)ledell’in. Ildi Antonio Tumolo, anziano di 84 anni, è statoin un vivaio. La zona è costeggiata da un fosso, in cui affluiscono le acque del torrente Bardena che è esondato a causa delle piogge eccezionali. L’ipotesi è che l’stesse cercando di tornare in auto per raggiungere la sua casa nella frazione di Figline e sia stato travolto dalla furia del fiume di acqua e detriti che si è riversato all’improvviso nelle strade. A scoprire il corpo è stato un vivaista durante un intervento di pulizia dell’azienda, a sua volta allagata a causa dell’esondazione. Il vivaio si trova a una considerevole distanza da Figline, così come a chilometri di distanza, a Galciana, era stata ritrovata, ...

Il presidente della regioneEugenio Giani ha parlato di danni per almeno 500 milioni di ... Unsi verifica proprio in questo modo, quando un fiume rompe gli argini in seguito a piogge ...

Salgono a otto le vittime dell’alluvione in Toscana. Il cadavere di Antonio Tumolo, anziano di 84 anni, è stato ritrovato in un vivaio. La zona è costeggiata da un fosso, in cui affluiscono le acque ...Il numero dei morti per l’alluvione in Toscana è salito a otto. Oggi è stato rinvenuto il corpo di un anziano. Anche persone e mezzi della protezione civile pugliese sono impegnati, in questi giorni, ...