Allarme terapie intensive pediatriche | Schillaci | “Interverremo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 7 novembre 2023) L'impegno del ministro dopo la lettera-denuncia di un gruppo di esperti italiani sulla carenza di posti letto e le differenze tra Regioniin Italia. “Sono poche e mal distribuite, con una differenza tra le varie zone d’Italia intollerabile”, ha segnalato all’Adnkronos Salute Leonardo Bussolin, presidente della Società di anestesia e rianimazione neonatale e pediatrica italiana e autore, insieme a un gruppo di colleghi di varie strutture della Penisola, di una lettera-denuncia pubblicata sulla rivista ‘Lancet’ per richiamare l’attenzione sulla “preoccupante situazione dellenel nostro Paese, soprattutto al Sud. Ci sono zone d’Italia in cui i bambini non hanno le stesse probabilità di essere curati nella ...