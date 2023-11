Alla riscoperta del vintage | dove trovare i migliori negozi di vestiti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 7 novembre 2023) Continua il nostro viaggio quotidianoscoperta di storie e curiosità di Roma e del Lazio. Oggi siamo nella Capitale d’Italia e parliamo di qualcosa che ha a che fare con lo shopping. Ma non nei centri commerciali, bensì nei mercatini. E allora andiamo a vedere insieme quali sono i mercatini a Roma, al chiuso e all’aperto,del. Senza voler fare un torto a nessuno, qui ve ne indicheremo tre fra i più famosi e conosciuti mercati a Roma. Roma, vendono nei mercatini merce presa nei cassonetti della spazzatura: scoperti 4 stranieri Il mercato di Porta Portese, un vero paradiso per chi ama lo shopping e ilSituato nel caratteristico Rione Trastevere, lo storico mercato di Porta Portese è il più famoso e grande della città, un vero e proprio rito domenicale per i ...