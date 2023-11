Alessandro Basciano e Sophie Codegoni | come stanno le cose dopo l’incontro

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 7 novembre 2023) Sembrava che la questionesi fosse chiusa con l’ultima intervista dia Verissimo. Eppure, così non sembra. I due ex si sono di nuovo incontrati e il web adesso è curioso di conoscere le sorti del loro incontro e capirerealmente letra di loro.hanno messo fine alla loro storia in seguito a presunti tradimenti e incomprensioni, nonostante a legarli c’è anche una bambina di nemmeno un anno d’età. Eppure, i due ex gieffini si sono incontrati di nuovo un’ultima volta. Ecco cosa è successo eprocede ad oggi il loro rapporto....