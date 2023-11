Alberto Genovese | perché deve restare in carcere | «Ha più paura di ricadere nella droga che di stuprare ancora»

Leggi su open.online

(Di martedì 7 novembre 2023) Si dicono sorpresi e allarmati sui giudici del Tribunale del Riesame di Milano che hanno negato la scarcerazione per l’imprenditore lo scorso 27 ottobre. Condannato a sei anni, 11 mesi e 10 giorni per due casi di violenza sessuale con uso di droghe su due modelle,secondo i giudici non èpronto per un affidamento terapeutico. Nelle motivazioni della sentenza, i togati Cossia e Gerosa insieme alla consulenza di due esperti scrivono che «sorprende e in qualche modo allarma è che la suasia quella dinell’uso di sostanze e non quella di reiterare delitti di natura sessuale connotati da estrema violenza». Tanto i giudici, quanto i periti, sono d’accordo sul fatto che«debba cambiare prospettiva di analisi, ...