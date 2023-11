Aiuto | il mio compagno mi mette in imbarazzo

Leggi su dilei

(Di martedì 7 novembre 2023) Ciao a tutte. Ho 47 anni, una figlia di 9 e uno di 12, nati da un precedente matrimonio, e uncon cui stiamo insieme da 5 e conviviamo da due. Mi sono laureata col massimo dei voti, un master all’estero, vari corsi di specializzazione. Insomma, ho sempre investito su di me e sulla carriera. Oggi ricompro un ruolo di un certo rilievo in una grande azienda. Il problema è il mio, che sta iniziando a crearmi dei problemi. Diciamo che è sempre stato un po’ sopra le righe, ma ha anche delle qualità. Purtroppo il suo essere così, diciamo, “spontaneo ed esuberate” ha iniziato fin da subito a creare imbarazzi nelle occasioni in cui incontriamo genitori, parenti o amici (pranzi, cene, feste e via dicendo). Da quando viviamo insieme poi, si è messo in testa di partecipare a quei rari (per fortuna!) eventi aziendali in cui sono invitati mogli, ...