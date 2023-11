Airbnb | ipotesi evasione estesa al 2023 | società rischia nuovi reati

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 7 novembre 2023) (Adnkronos) – Potrebbero essere estese anche ale "ad annualità successive" le accuse dipercon il "pericolo della commissione di ulterioridi natura fiscale e patrimoniale". Dopo il sequestro di oltre 779 milioni di euro disposto dal gip di Milano nei confronti delladi diritto irlandese e di tre ex manager, la procura di Milano è pronta, domattina, a fare un punto con Guardia di finanza e Agenzia delle Entrate per analizzare i documenti acquisiti, ma pure per spingere sul rientro dei capitali di cui si è chiesto il sequestro, anche alla luce di un accordo proprio con l'Irlanda, Paese con una tassazione che agevola le multinazionali. Insommapuò ancora fare pace con l'Erario, non incorrere in un processo e in possibili...