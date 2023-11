Airbnb | ipotesi evasione estesa al 2023 | società rischia nuovi reati

(Di martedì 7 novembre 2023) Mercoledì il punto con Guardia di finanza e Agenzia delle Entrate. Tra il materiale acquisito anche un documento con analisi dei pesanti costi del decreto legge sulla cedolare secca Potrebbero essere estese anche ale “ad annualità successive” le accuse dipercon il “pericolo della commissione di ulterioridi natura fiscale e patrimoniale”. Dopo il sequestro di oltre 779 milioni di euro disposto dal gip di Milano nei confronti delladi diritto irlandese e di tre ex manager, la procura di Milano è pronta, domattina, a fare un punto con Guardia di finanza e Agenzia delle Entrate per analizzare i documenti acquisiti, ma pure per spingere sul rientro dei capitali di cui si è chiesto il sequestro, anche alla luce di un accordo proprio con l’Irlanda, Paese con una ...

Il sequestro nei confronti diè diventato necessario per il "concreto" rischio che la ...delle Entrare che non trovano una sintesi che soddisfa le due parti - "genera una palesedi ...

Airbnb continua a sostenere di non essere soggetta all’obbligo ... Entrare che non trovano una sintesi che soddisfa le due parti – “genera una palese ipotesi di concorrenza sleale capace di alterare ...La faida aperta con lo stato continua per Airbnb. Dopo le accuse di aver inquinato il mercato affittuario, ora è indicato come evasore fiscale ...