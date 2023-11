Aida Yespica da sogno | l’ultimo scatto fa impazzire i fan

Leggi su rompipallone

(Di martedì 7 novembre 2023) La showgirl venezuelana ha infuocato per l’ennesima volta i social postando alcune foto molto piccanti. Fan in visibilio. Uno dei punti a favore (o a sfavore, dipende dai punti di vista) del web è quello di poter ammirare tutta la bellezza delle donne che decidono di condividere sui loro profili social delle foto in tutto il loro splendore. Stavolta ad essere protagonista è la modella venezuelana, molto amata dai suoi fan e che più volte ha incantato tutti con alcune sue foto. La famosa showgirl è molto seguita sui social e solo il suo profilo Instagram conta un milione di followers, un numero esorbitante che la rende senza dubbio una delle donne più seguite dagli italiani. Negli anni l’Italia ha potuto conoscerla in molte vesti, da quelli di sensuale fotomodella o anche a quelli di concorrente di alcune reality show, come ad esempio ...