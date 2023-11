AEW | Brutto tonfo per Rampage | rating così bassi non si vedevano da giugno

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 7 novembre 2023) Come di consueto sono usciti idell’ultimo episodio del 3 novembre di, secondo show di punta dei tre targati AEW. E non è andata benissimo: la puntata a quanto pare ha fatto registrare una media di 298.000 spettatori, in calo rispetto alle 319.000 unità dell’episodio precedente del 27 novembre. Tuttavia, il calo è ancora più drastico se si pensa che è stato al’ultima volta chenon è riuscito a sfondare il muro dei 300mila spettatori – infatti, nella puntata del 3, la media generale si attestava a 291.000 spettatori. Si va ad arrestareun trend che durava da ben cinque mesi. Va anche fatto notare che sia Smackdown chedi settimana scorsa si sono dovuti contendere gli ascolti con il basket NBA, molto più seguito e ...