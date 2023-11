Adani | «Il metodo Allegri sta tornando credibile a partire dai suoi calciatori che lo eseguono»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 7 novembre 2023) Daniele, ex giocatore, ha parlato a La Domenica Sportiva di Fiorentina-Juventus. Ecco le sue dichiarazioni Daniele, ex giocatore, ha parlato a La Domenica Sportiva di Fiorentina-Juventus. Ecco le sue dichiarazioni. CHIESA – «Ha toccato cinque palloni nel primo tempo, la sua partita non è giudicabile anche se ha fatto 65 minuti. Può piacere o non piacere, la Juventus è seconda e lotta per lo Scudetto. Ilstadaiche lonon ha potuto ammettere che con quattro attaccanti più Yildiz puoi giocare due partite e forse questi attaccanti non ce l’ha nemmeno l’Inter che ora non ha Arnautovic». CONTINUA SU ...