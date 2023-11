(Di martedì 7 novembre 2023): incon laper detenzione illecita di sostanza stupefacente unacon precedenti di polizia Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato di, durante un servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Italia ad, hanno notato una donna a bordo di unache, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa a due giovani a bordo di un’auto; quest’ultimi si sono poi allontanati frettolosamente. I poliziotti, insospettiti, l’hanno raggiunta e bloccata, rinvenendo nel portaoggetti della, 4 panetti di hashish del peso complessivo di circa 380 grammi. Pertanto, unana con precedenti di polizia, ...

Acerra, spacciatrice in bicicletta arrestata dalla polizia ilmattino.it

Acerra: in bicicletta con la droga, arrestata una 23enne Punto! Il web magazine

ACERRA - Gli agenti del Commissariato di Acerra, durante un servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Italia ad Acerra, hanno notato una donna a bordo di una bicicletta che, in cam ...È stato parroco a Striano per quasi 40 anni, ha guidato la comunità religiosa generazione dopo generazione e, nell’ultima parte della sua vita, non ha esitato a dire messa ...