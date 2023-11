Acerra | arrestata 23enne | consegnava la droga in bicicletta

(Di martedì 7 novembre 2023) Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato di, durante un servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Italia ad, hanno notato una donna a bordo di unache, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa a due giovani a bordo di un’auto; quest’ultimi si sono poi allontanati frettolosamente. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Leggi anche Tina Rispoli non deve essere, Riesame boccia ricorso Dda: 'Nessun legame con ... all'allestimento di una fabbrica di sigarette ad(Napoli) , successivamente sequestrata, ...

Acerra, spacciatrice in bicicletta arrestata dalla polizia ilmattino.it

Acerra, il marito arrestato nel blitz anticamorra: si dimette l'assessore comunale Maria De Rosa Corriere della Sera

ACERRA – Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato di Acerra, durante un servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Italia ad Acerra, hanno notato una donna a bordo di una ...ACERRA - Gli agenti del Commissariato di Acerra, durante un servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Italia ad Acerra, hanno notato una donna a bordo di una bicicletta che, in cam ...