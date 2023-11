Accusata di aver soffocato ed ucciso i due figlioletti neonati In un vocale disse | La mia vita di mamma è stata un fallimento

Leggi su feedpress.me

(Di martedì 7 novembre 2023) «È molto difficile gestire il tutto per tanti motivi, è difficile soprattutto gestire il senso di totaleche èla miadi. Con questo ci devo fare i conti tutti i giorni, tutte le mattine. Però, va beh, un passettino per volta, una cosa per volta e basta, altrimenti veramente anneghiamo nel dolore, nel dispiacere e non è proprio il caso quindi ci si rimbocca le maniche...