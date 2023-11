Accordo Italia-Albania | Giglio Vigna Lega a Notizie com | “Tirana dà una lezione di solidarietà a tanti Paesi Ue”

(Di martedì 7 novembre 2023) “L’trasui migranti è unaa Bruxelles e agli Stati membri che non vogliono prendersi una quota di migranti, nonostante l’enorme pressione in questo periodo storico sulle coste del Mediterraneo”. Parla senza mezzi termini ai microfoni di.com il leghista Alessandro, presidente della commissione Politiche Ue alla Camera, sottolineando il senso di responsabilità diad aiutare l’nell’accoglienza dei migranti e allo stesso tempo puntando il dito verso l’Europa: “Siamo contenti perché in questa fase la pressione migratoria è altissima. Possiamo dire che l’ha capito lo spirito europeo dellae sta facendo quello che ...

Sindi Manushi è sindaca del Pd a Pieve di Cadore (Belluno). Di origine albanese, è giunta insu un barcone quando era bambina. Cosa pensa dell'trae Albania per l'emergenza immigrazione "Io non credo che l'si sarebbe mai permessa di chiedere una cosa del genere a un qualunque Stato del blocco occidentale. Avrebbe mai ...

Migranti, accordo Italia-Albania, bufera a Tirana. Il Pd:'Serve voto delle Camere' - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Migranti, accordo Italia-Albania. Meloni: “Centri italiani nel loro Paese”. Il Pd: “Un pericoloso pasticcio”.… la Repubblica

«Una tangente da 60mila euro per gli appalti del dissesto», interdizione per Sannicandro, Emiliano lo sospende Tutti i nomi L'imprenditore: «Ho pagato e mi hanno fregato» ...L'autolesionismo di sinistra sul tema si è dimostrato con chiarezza dopo l'accordo tra Italia e Albania per la realizzazione di due centri per migranti nel Paese balcanico. A poche ore dalla firma del ...