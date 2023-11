Accordo Italia-Albania | confronto aperto Palazzo Chigi-Bruxelles

Leggi su ildenaro

(Di martedì 7 novembre 2023) Roma, 7 nov. (askanews) –in corso traper cercare di fugare i ‘dubbi’ dalla Commissione europea sull’intesa sottoscritta ieri dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal premier albanese Edi Rama. L’, che deve essere tradotto in atti normativi, prevede la realizzazione indi due centri, sotto giurisdizionena, per gestire le richieste di asilo dei migranti salvati in mare da navi “ufficiali”. La Commissione, come detto ieri da Meloni, era stata informata dell’intesa, ma ha chiesto “dettagli” per poter valutare se l’iniziativa è in linea con la normativa Ue sull’asilo. Una normativa che si applica dentro il territorio nazionale degli Stati membri, comprese le acque territoriali, mentre all’esterno si ...