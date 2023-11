Accordo Italia-Albania | Barcaiuolo FdI a Notizie com | “Siglato per difendere le frontiere dagli sbarchi illegali”

(Di martedì 7 novembre 2023) “Ci siamo accorti che pensare di gestire il problema migratorio all’interno dell’Ue non era possibile, perché nessuno vuole i clandestini. Quindi l’unica soluzione eralee creare rapporti con i Paesi di partenza”. Così, ai microfoni di.com, Michele, capogruppo di Fratelli d’in Commissione esteri e difesa al Senato. “È stato fatto prima tra Tunisia e Ue con l’fortemente voluto dall’e ora con l’. Il problema non è solo la redistribuzione, ma evitare che i migranti arrivino inillegalmente. Chi ne ha diritto può raggiungere l’Europa attraverso i canali legali”. (Ansa Foto) –.comL’tra Roma e Tirana è “un successo ...

L'non è il campo profughi d'Europa', commenta Matteo Salvini , anche se la Lega non sarebbe stata a conoscenza dell''gestito direttamente dal premier Giorgia Meloni', come dice il ...

Migranti, accordo Italia-Albania, bufera a Tirana. Il Pd:'Serve voto delle Camere' - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Italia-Albania, intesa sui migranti. L’Ue chiede a Roma i dettagli dell’accordo Il Sole 24 ORE

Sua non è scritto a caso, visto che né gli altri partiti di maggioranza e, soprattutto, il Parlamento non ne erano a conoscenza: "Un accordo che rafforza il partenariato strategico tra Italia e ...Arsenale Sgr, società di gestione italiana fondata e interamente controllata attraverso ... Leggi anche: Tim e la cessione della rete a Kkr: firmato il primo accordo per la NetCo Queste aziende, ...