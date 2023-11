Abu Mazen | possibile attacco al convoglio su cui viaggiava | le prime immagini

In rete circola un video di un possibile attacco al presidente palestinese Mahmoud Abbas, meglio noto come. Le prime immagini di una tv turca mostrano l'attentato al convoglio di auto Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al ...

Possibile attacco al convoglio su cui viaggiava Abu Mazen: le prime immagini TGLA7

Le bombe che continuano a cadere su Gaza non stanno facendo salire soltanto il bilancio delle vittime nella Striscia, per la stragrande maggioranza civili, tra cui centinaia di bambini. Secondo gli an ...In rete circola un video di un possibile attacco al presidente palestinese Mahmoud Abbas, meglio noto come Abu Mazen. Le prime immagini di una tv turca mostrano l'attentato al convoglio di auto ...