A Martina Franca si presenta “Atti diversi | incanti di corpi Introduzione al teatro di Pier Paolo Pasolini” di Irene Gianeselli

(Di martedì 7 novembre 2023) Il 10 novembre 2023, alle ore 19.00, presso la FondazioneGrassi; Librinstreamig in collaborazione con la FondazioneGrassi e Valle D’Itria Channel presenteranno il saggio dell’autrice, sceneggiatrice: “dialdi. Vol. 1:aldi”, Les Flaneurs Edizioni. Il testo propone una lettura attenta relativa alla drammaturgia diche investe il regista di una funzione pedagogico- didca e mette in stretta relazione ...

...e semplici artisti che hanno sposato la proposta del Museo Laboratorio Arte Contadina di organizzare eventi accessibili a tutti nel territorio di Fasano - Ostuni - Cisternino e. La ...

L'avvocato di Martina Franca, i quattro di Locorotondo, gli altri pugliesi fra i 2368 italiani alla maratona di New York Noi Notizie

Martina Franca: piccolo teatro comunale 'Cappelli', investimenti per il completamento Acquisto di impianti Virgilio

Farà tappa in sette comuni il progetto “Il cammino per volare” presentato a Taranto: una raccolta fondi finalizzata alla realizzazione di una foresteria per i familiari dei malati oncologici Il sogno ...FASANO - Al via il 10 novembre la seconda edizione di TEATRO DI COMUNITÀ, rassegna di eventi culturali, voluta ed organizzata della rete di associazioni teatrali e semplici artisti che hanno sposato l ...