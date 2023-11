A Benevento la ‘Grand Roue 34’ | venerdì l’inaugurazione | orari e prezzi dei biglietti

Leggi su anteprima24

(Di martedì 7 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti10 novembre 2023 in piazza Risorgimento adella “Grand34”, la più grande ruota panoramica mai montata in città e in tutto il Sannio. Alta 34 metri e allestita da Hsc Events, l’attrazione ha 24 cabine in grado di ospitare fino a 144 passeggeri. La ruota panoramica resta in città fino a domenica 14 gennaio 2024. La struttura inaugura ufficialmente10 novembre alle ore 17 in presenza del sindaco del Comune diClemente Mastella, dell’assessore alle Attività Produttive Luigi Ambrosone e di altri rappresentanti dell’amministrazione comunale. La Grand34 è stata costruita con tecnologia all’avanguardia ed è illuminata con vivaci proiettori led multicolor, elementi che rendono ...