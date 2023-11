23enne Arrestato Tre Volte in Due Settimane per Evasione dai Domiciliari

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 7 novembre 2023) Pescara - Un giovane di 23 anni residente a Spoltore è statoben trein sole due, poiché è stato trovato fuori casa nonostante fosse soggetto all'obbligo degli arresti. L'arresto è stato effettuato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara. In tutti e tre i casi, il giovane è comparso davanti all'autorità giudiziaria per rispondere dell'accusa didai. La sua detenzione è stata convalidata dalla magistratura in tutti e tre i casi, e il giovane è stato nuovamente sottoposto agli arresti. Le tre violazioni degli arrestisono avvenute il 21 ottobre, il 5 e il 6 novembre scorsi. Nel secondo caso, il 5 novembre, poco prima di essere ...