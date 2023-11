Zio di Garibaldi condivide dei fotomontaggi di Beatrice in una bara

Leggi su biccy

(Di lunedì 6 novembre 2023) In queste ore su Twitter sta circolando un video-montaggio assurdo diLuzzi in una. Pare che queste foto siano state condivise su Instagram dallo zio di. Nello specifico si vedono delle bare vuote, poi una con dentroe alla fine una clip di Giuseppe che manda baci e saluta. questa storia sponsorizzata dello zio di,…… bealuzzi you in danger girl pic.twitter.com/2IQPaxxz3Q — MANILITE (@karmapula) November 6, 2023 spiegatemi questo video e perché lo zio dilo ha postato#grandefratello pic.twitter.com/z10S7FpCPR — ?????? (@meagainstmes) November 6, 2023 Lo zio die il messaggio per il nipote. Oltre i video funebri, l’uomo ha anche registrato una clip per supportare il nipote. Il signore sta ‘portando ...