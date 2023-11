Zazzaroni su Lautaro | “Non è al livello di Haaland | Mbappè | Kane e Vinicius”

(Di lunedì 6 novembre 2023) Dibattito suMartinez a Pressing tra Fabrizio Biasin e il direttore del Corriere dello Sport, Ivan. Secondo Biasinmerita più considerazione nel panorama europeo. La risposta dinon si è fatta attendere: “poco considerato? Volete qualche nome migliore?. Che sia un grande attaccante è sicuro, che questi siano superiori è altrettanto sicuro. Io lo considero tantissimo, uno dei migliori in Italia, forse il migliore. Dopo Lukaku. Con tutto il bene che voglio ase Biasin dice che è più forte di quei 4 arriva Pellegatti con l’ambulanza e ti porta via”. SportFace.

L'Inter è una Dea". L'apertura de La Gazzetta Sportiva, il giorno dopo il successo della formazione di Inzaghi a Bergamo, è dedicata ai nerazzurri: ...L'ex Inter e Lazio Hernanes ha parlato della squadra vincitrice del campionato italiano e del calciatore che si aggiudicherà la 'marcatori'.