Xiaomi | arriva il Black Friday e il Poco C65!

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 6 novembre 2023) Ilto, scoprite con noi tutti i dispositivi in offerta, dagli smartphone ai tablet, passando per i prodotti Smart Life Ilsi avvicina ma conè giàto il momento di farsi un bel regalo! Infatti, già da oggi e per tutto il mese di novembre, sugli store ufficiali, si potrà accedere a una serie di super offerte su tantissimi prodotti a prezzi ancora più incredibili.: smartphone e prodotti Smart Life Le primissime offerte sugli smartphone e su prodotti Smart Life sono iniziate, cosa aspettare? Ecco una selezione delle principali! Smartphone per tutti i gusti, a prezzi inediti:13T nella configurazione ...