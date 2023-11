Wtm Londra | Santanchè | Orgogliosa del padiglione italiano che è quello con più espositori e visitatori

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 novembre 2023) Il ministro del Turismo Daniela, accolta dall'ambasciatoreInigo Lambertini, oggi a, in occasione del World Travel Market, ha incontrato il ministro per i Media, il Turismo e le Industrie Creative britannico John Whittingdale, con cui ha intrattenuto un proficuo colloquio incentrato sui temi cardine del turismo in un'ottica di fattiva collaborazione tra le due Nazioni. “È importante che l'Italia e il Regno Unito siano amici e ci sia un rapporto di reciprocità. Perché i britannici amano l'Italia per la sua cultura e le bellezze delle nostre città, per l'enogastronomia, per il turismo lento e per lo shopping - un elemento importante a cui abbiamo dato un'ulteriore spinta abbassando la soglia del tax free shopping. Infatti, lo scorso anno, con oltre 3,6 milioni di arrivi e 13,6 milioni di presenze, i turisti ...