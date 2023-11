WTA Finals | Swiatek in finale con Pegula | il ritorno al primo posto mondiale | come obiettivo

(Di lunedì 6 novembre 2023) Cancun – Si giocherà questa sera, ora italiana, ladelle WTAdi Tennis, in svolgimento a Cancun, in Messico. A contendersi il Trofeo e il Titolo della WTA saranno la polacca Iga(numero 2 del ranking) e la statunitense Jessica(numero 5). Laha superato la numero 1 al mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka 6-3, 6-2 in una combattuta semisegnata dal maltempo. Il match è cominciato sabato e concluso poi domenica, dopo essere stato interrotto dalla grande pioggia insieme al vento. Lainvece ha strappato il pass per ladopo aver sconfitto 6-2, 6-1 la statunitense Coco Gauff. Se la polacca Igadovesse vincere, potrebbe tornare al ...

Iga Swiatek (2) ha raggiunto Jessica Pegula (5) in finale delle. La polacca ha dominato Aryna Sabalenka (1) per 6 - 3 6 - 2 a Cancun e ora prover a togliere il posto di numero 1 al mondo alla bielorussa (che glielo ha strappato in settembre) in caso di ...

WTA Finals 2023 – Cancun: Iga Swiatek batte Aryma Sabalenka. Staserà sarà finale con Pegula LiveTennis.it

Pegula stende Gauff e vola in finale. La pioggia ferma Sabalenka-Swiatek La Gazzetta dello Sport

Sarà Iga Swiatek ad affrontare Jessica Pegula nella finale delle Wta Finals, in scena a Cancun. La polacca nella supersfida in semifinale ha battuto piuttosto nettamente (6-3 6-2) la numero uno del mo ...