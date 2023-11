Wesley Koolhof e Neal Skupski alle Nitto ATP Finals 2023 | stagione | precedenti e curiosità

(Di lunedì 6 novembre 2023), campioni di Wimbledon nel, tornano in coppia per il secondo anno consecutivoATP. L'olandese, alla terza partecipazione, ha vinto il titolo nel ...

e Neal Skupski, campioni di Wimbledon nel 2023, tornano in coppia per il secondo anno consecutivo alle Nitto ATP Finals. L'olandese, alla terza partecipazione, ha vinto il titolo nel ...

Wesley Koolhof e Neal Skupski alle Nitto ATP Finals 2023: stagione ... Tiscali

Nitto ATP Finals, ecco le otto coppie di doppio: entrano Gonzalez ... Nitto ATP Finals

Wesley Koolhof e Neal Skupski, campioni di Wimbledon nel 2023, tornano in coppia per il secondo anno consecutivo alle Nitto ATP Finals. L'olandese, alla terza partecipazione, ha vinto il titolo nel ...Ivan Dodig e Austin Krajicek hanno iniziato a giocare insieme a Winston-Salem nel 2021, e al primo torneo sono arrivati in finale. Hanno ripreso ...