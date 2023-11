Web marketing strategico | dal click al cliente

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 6 novembre 2023) Abbiamo già esaminato come impostare la bussola della vostra azienda attraverso il Purpose, la Vision e la Mission, e come usare strumenti come la segmentazione e il posizionamento per navigare nel labirinto del mercato. Ora, è tempo di vedere come questi elementi si traducano nel mondo digitale, tramite il web. Il web: non soloe like C’è una concezione piuttosto semplicistica del web, che lo riduce a, like e condivisioni. Ma, in realtà c’è molto di più. Il webnon è solo la presenza online. In un contesto digitale, il webva ben oltre la raccolta di, like e condivisioni. Si tratta di creare un ecosistema digitale integrato che ...