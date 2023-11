Voci da Gaza – “Dai biscotti ai fagioli | non si trova nulla per sostituire le scorte” La testimonianza della manager Oxfam

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 novembre 2023) Nel sudStriscia di, dove si tra Najla,di, la situazione è difficile. Il cibo essenziale scarseggia e anche uscendo, con il rischio di finire sotto i bombardamenti,rlo non è facile. “Daiai, non siperle”, dice Najila in unaaudio inviata all’organizzazione umanitaria. L’operatrice parla anchepropria casa e di quella dei suoi colleghi e delle 60 persone che con lei stanno cercando riparo lontano dagli attacchi. Difficile sapere se sia ancora in piedi o meno: le ultime notizie che le sono arrivate risalgono a quattro giorni fa, ma i bombardamenti ...