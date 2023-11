Vladimir Luxuria svela l’identità del suo “amico speciale” | chi ha rubato il cuore dell’ex politica

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 6 novembre 2023) “Ho un”: così, intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, hato l’esistenza di un uomo nella sua vita. Un nuovo amore che avrebbe le fattezze di Danilo Zanvit Stecher, 37enne originario di Bolzano. I due si conoscono da anni, dato che esistono foto di loro insieme a partire dal 2017. “È cominciata come una relazione aperta. Ci vedevamo ma ognuno aveva la sua libertà. Secondo me è solo una cosa psicologica: ci diciamo di essere una coppia aperta ma in realtà non lo siamo. Siamo estremamente gelosi l’uno dell’altro e non ci tradiamo. Ma ufficialmente dobbiamo dire che siamo una coppia aperta” ha dichiarato l’ex.LEGGI ANCHE: Vincenzo De Luca commuove Fedez a Muschio Selvaggio: “Hai affrontato il tumore da vero uomo” Visualizza ...