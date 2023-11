Vittorio in lacrime al Grande Fratello Intanto nella casa si insinua un pettegolezzo alle sue spalle

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 6 novembre 2023)ha passato una brutta domenica. Infatti nel pomeriggio è scoppiato indi Cinecittànel pomeriggio di ieri è scoppiato in. Letizia e beatrice gli si sono avvicinate e gli hanno chiesto il motivo. Il gieffino ha risposto che i motivi sono diversi e che c’entra pure Alex, che potrebbe anche ritirarsi dal gioco.appare dispiaciuto per il compagno d’avventura che proprio ieri doveva dare la sua candidatura per le Olimpiadi: “Alex mi ha spiegato che la candidatura per le Olimpiadi poteva darla fino a ieri, ma non è ancora arrivata la sentenza. Quindi mi dispiace troppo per lui, a livello empatico sono a pezzi. Per lui era così importante. Quello è la sua vita. Mi fa star male questo. Adesso ci sto male, ma poi mi passa ...