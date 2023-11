Vittoria per la Smile Basket Benevento nel derby contro la AP Libertà con il punteggio di 60 a 57

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 6 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNel pomeriggio di ieri al Palatedeschi un pubblico numerosissimo e caloroso ha assistito alche ha messo di fronte lae la APvinto dai padroni di casa con ildi 60 a 57 al termine di una partita che si è giocata sul grande equilibrio e che ha visto i giocatori di casa spuntarla nei secondi finali. Un match forse non particolarmente avvincente da un punto di vista tecnico, ma sicuramente carico di agonismo, quello positivo, come spesso capita nelle partite cosi sentite. Primi due quarti chiusi in vantaggio dalla squadra ospite con ildi 24 a 28; nei secondi due – ma sopratutto nell’ultimo quarto di gioco – i ragazzi allenati da coach Pietro Iarriccio sono ...