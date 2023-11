Virus sinciziale e bronchiolite | cosa devono sapere i genitori

Leggi su italiasera

(Di lunedì 6 novembre 2023) (Adnkronos) – Arriva la stagione fredda e, con essa, ilrespiratorio, principale causa delle bronchioliti nei bambini e di preoccupazione per i. La, infatti, colpisce principalmente i piccoli sotto i 10-12 mesi ed è la causa più frequente di ricovero ospedaliero in questa fascia di età. Tanto che talvolta è necessario ricorrere alla terapia intensiva. In Italia la stagione epidemica va da novembre a marzo, come spiegano, per la Società italiana di pediatria (Sip), Eugenio Baraldi, responsabile dell’Unità di Terapia intensiva neonatale azienda ospedale-università di Padova, Fabio Midulla, presidente Società italiana per le malattie respiratorie infantili (Simri) e Susanna Esposito, responsabile Tavolo tecnico malattie infettive Sip. Nonostante si tratti di un’infezione comune ...