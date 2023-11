VIDEO-FOTO Livatino | il suo sacrificio riviva nel presente

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 6 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti “Sub tutela Dei”. Sotto la protezione di Dio. Prende il nome del motto adottato fin da giovane dal Giudice Rosario Angelo, la mostra a lui dedicata e inaugurato questo pomeriggio presso la sala espositiva dell’ex Carcere Borbonico di Avellino. Magistrato italiano,assassinato dalla Stidda a soli 37 anni nel 1990è venerato come beato e martire dalla Chiesa cattolica, anche perchè con la fiducia in Dio ha vissuto la sua ordinaria quotidianità, come emerge da quanto annotava quotidianamente nelle sue agende. Lo ricorda il Procuratore della Repubblica di Avellino, Domenico Airoma che, tra l’altro, ha contribuito personalmente alla stesura del libro, sempre intitolato Sub tutela Dei, dedicato al “Giudice ragazzino”, oltre ad essere vice presidente del Centro studi. A lui l’onore del ...